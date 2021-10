Pasajero atacó a asistente de American Airlines en pleno vuelo

(NOTICIAS YA).- Un vuelo de American Airlines tuvo que ser desviado de su destino la tarde de este miércoles luego de que un asistente de la aerolínea fue atacado por un pasajero.

De acuerdo con la misma aerolínea, el incidente se registró en el vuelo 976, que salió del aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York con destino al aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, California.

Sin embargo, el vuelo se vio interrumpido tras la agresión del pasajero y debido al incidente fue desviado a Denver, en Colorado.

LEE: Perdió su vuelo e inventó que había una bomba para hacerlo regresar

Aunque no se revelaron detalles de la agresión ni se identificó al sospechoso, la aerolínea anunció en un comunicado que no tolerarán este tipo de actos en contra de su tripulación, por lo que el sospechoso no volverá a viajar con ellos.

“American Airlines no tolerará actos de violencia contra los miembros de nuestro equipo”, dijo en el mensaje, citado por NBC News.

El pasajero fue retenido por la aerolínea y arrestado en la puerta del avión por la policía. Pero no se proporcionaron detalles de la condición de la asistente de vuelo.

VIDEO: Misteriosa mujer toma vuelo en bikini y se hace viral

“La persona involucrada en este incidente nunca podrá viajar con American Airlines en el futuro, pero no estaremos satisfechos hasta que haya sido procesado con todo el peso de la ley. Este comportamiento debe detenerse, y la aplicación agresiva y el enjuiciamiento de la ley es el mejor elemento disuasorio”, destacó la aerolínea, de acuerdo con NBC News.

Las autoridades del aeropuerto de Denver confirmaron que el vuelo se desvió hasta esta ciudad alrededor de las 6 p.m. Sin embargo, el FBI es quien se encargará de la investigación.

Finalmente, el vuelo retomó su curso rumbo a California alrededor de las 9:30 p.m.

Los reportes de comportamiento agresivo por parte de pasajeros ha aumentado drásticamente desde inicios de la pandemia.

VIDEOS: Amarran con cinta a pasajero ebrio en pleno vuelo por presuntamente manosear azafatas

Según datos de la Administración Federal de Aviación, citados por NBC, este año se iniciaron 923 casos sobre violaciones de regulaciones específicas o leyes federales, muy por encima de los 183 que se registraron en 2020 o los 146 en 2019.

Tan solo en mayo pasado, una azafata de Southwest Airlines perdió dos dientes luego de que una pasajera la golpeara en la cara y le tirara del cabello, supuestamente tras pedirle que utilizara su mascarilla y se preparara para el descenso.