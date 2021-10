Se filtran audios de Laura Bozzo hablando mal de México y Televisa

Cuando parecía que la conductora peruana Laura Bozzo al fin encontraba un respiro ante la situación legal que atraviesa, el día de hoy surgieron nuevos audios en donde se le escucha criticando fuertemente a distintos famosos, a Televisa, la compañía para la que trabajaba, y a sus compañeros de oficina.

La conductora de Sin Censura, fue evidenciada en el programa de YouTube 'Chismes No Like' conducido por Elisa y Javier Ceriani, quienes señalaron que deseaban desenmascarar a Bozzo ante todo el país.

En dichos audios, Laura Bozzo declaró estar inconforme con Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y la conductora Yolanda Andrade, pero comentó que se mantenía en la empresa porque tenía que trabajar y generar raiting para no ser "expulsada".

"Son gente de m***, ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron", dijo acerca de Pepe, Eva y Televisa. Laura afirmó que los logros de Televisa se debían a su programa: "Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado", comentó.

El programa también compartió audios en donde la "Abogada de Los Pobres" criticaba a la conductora Yolanda Andrade por hablar sobre la supuesta bisexualidad de Verónica Castro: "A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja", señaló.

Por último, Chiste No Like mostró un audio en donde se desmiente el amor que la peruana siente por México, nación que la albergó tras sus problemas legales en Perú: "Es una verdadera pesadilla vivir acá", comentó.

Aunque el programa recibió una advertencia de parte de Christian Suárez, expareja de Bozzo, de borrar los audios y violar los derechos humanos de la conductora, los presentadores compartieron un último audio en donde Bozzo también critica el cáncer que padeció la conductora Adamari López: "Pero no la niña de siempre, Adamari López, que tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó, y entonces se revictimiza, no mam*s. Yo también tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a revictimizar, yo tengo la bandera del guerrero", concluyó.