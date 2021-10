Tragedia: Niños de 2 y 3 años mueren ahogados en piscina de Florida

(NOTICIAS YA).- Dos menores perdieron la vida tras ahogarse en una piscina este miércoles en Florida, según autoridades.

Los niños, de 2 y 3 años, que jugaban en el patio trasero de una vivienda en Belle Glade, de repente no fueron vistos más por su abuela, quien estaba bajo su cuidado y ésta los reportó como desaparecidos tras buscarlos por 30 minutos.

De acuerdo con las autoridades, sacaron a los niños de la piscina y les aplicaron reanimación cardiopulmonar, pero al llegar al hospital Lakeside Medical Center, fueron declarados muertos.

Trascendió que esta investigación se encuentra en su etapa inicial, por lo que la policía no ha revelado más detalles del doble ahogamiento.

NOTICIA EN DESARROLLO.

