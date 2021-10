Se acaba el mandato de mascarillas en escuelas del condado Orange

(NOTICIAS YA).- Después de mucho debate sobre padres, el mandato de mascarillas en las escuelas públicas del condado Orange, (OSPC), expira el 30 de octubre.

La Superintendente de OCPS, Barbara Jenkins, dijo en su declaración que ha determinado no extender el mandato para los estudiantes por varias razones.

“Después de hablar con nuestros asesores médicos locales y los miembros de la junta, la reducción significativa en el número de casos de COVID-19 en el Condado Orange, y luego de haber escuchado al alcalde Demings anunciando el fin de su orden del estado de emergencia, he determinado que no voy a extender nuestro mandato de uso de mascarilla para nuestros estudiantes”, explicó Jenkins.

El martes, funcionarios del condado de Orange dijeron que el número de positividad porcentual de 14 días para COVID-19 fue de 3.56%.

Here is the same message in Haitian Creole, Portuguese and Spanish. https://t.co/bZPOrCrMD7 pic.twitter.com/7L3wvyleTB

— Dr. Barbara Jenkins (@SuptJenkins) October 28, 2021