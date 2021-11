Biden advierte que el tiempo se acaba para salvar el planeta

(POLÍTICA YA). – Ante la cumbre sobre el clima COP26 que celebra Naciones Unidas (ONU) en Glasgow, Escocia, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que Estados Unidos aprobará una legislación que hará inversiones sin precedentes en energía limpia y mantendrá su promesa de reducir sus emisiones de carbono.

"Demostraremos al mundo que Estados Unidos no solo está de vuelta en la mesa, sino que, con suerte, lidera con el poder de nuestro ejemplo", dijo el presidente en un discurso este lunes. "Sé que no ha sido el caso, y es por eso que mi administración está trabajando horas extras para demostrar que nuestro compromiso climático es acción, no palabras".

El discurso de Biden buscó reforzar las ambiciones climáticas de otros líderes en un momento en que las naciones admiten que no han tomado suficiente acción para detener el calentamiento globl a pesar de la advertencia de los científicos de que el mundo se está recalentando peligrosamente.

Al tiempo que se celebra la cumbre, está en juego la credibilidad climática de EE.UU. sobre las acciones para combatir el cambio climático.

La reunión mundial ha sido anunciada como un momento crucial para que los países prometan acciones más dramáticas para evitar efectos potencialmente devastadores del cambio climático en las próximas décadas.

TUMBA DE LA HUMANIDAD

António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que la humanidad está cavando su propia tumba debido al creciente ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Basta de quemar, perforar y minar nuestro camino”, añadió Guterres en referencia a los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones.

Biden, por su parte, recalcó que a los países se les está por acabar el tiempo para salvar al planeta.

"Sabemos que ninguno de nosotros puede escapar de lo peor que está por venir si no aprovechamos este momento", dijo el presidente estadounidense.

"Dentro de la creciente catástrofe, creo que hay una oportunidad creciente, no solo para Estados Unidos, sino para todos nosotros. Estamos en un punto de inflexión en la historia mundial", agregó.

"Aire más limpio para nuestros niños. Océanos más abundantes. Bosques y ecosistemas más saludables para nuestro planeta. Podemos crear un entorno que eleve el nivel de vida en todo el mundo. Y este es un imperativo moral, pero también es un imperativo económico".