Crean restaurante en casa embrujada de El Paso

(NOTICIAS YA).- La casa ubicada en el 512 de la calle San Marcial, se convertirá en un restaurante.

El lugar que abrirá sus puertas en noviembre podría parecer una casa más del área central de la región, sin embargo no lo es, y es que según su propietario Gary Monteleone, quien en un inicio se mudó a la vivienda, hay un fantasma rondando sus pasillos.

“Nos movía o tiraba las cosas, teníamos un perro y no dejaba de ladrar, sobre todo en el ático es donde más se sentía, solo aguantamos por siete meses y mejor nos regresamos a nuestra casa” asegura Monteleone.

El propietario del lugar que también es dueño del restaurante italiano “Monteleone” otro de los lugares más embrujados en la ciudad, asegura que es el fantasma de un hombre que vivió en la casa en la década de 1920 el que ronda el lugar.

“Muchos empiezan el trabajo pero no lo pueden terminar, no aguantan y se tienen que ir empiezan a sentir escalofríos, les duele la cabeza se sienten mal, empiezan a ver cosas, les empiezan a tocar las ventanas y no aguantan, se van” dice Teresa Mendoza, empleada del lugar.

El restaurante que llevara por nombre, Monteleone’s haunted motel, abrirá sus puertas el próximo 5 de Noviembre.