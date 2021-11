Intentó matar a compañero de trabajo con un "corta cajas", según autoridades

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado en el condado Polk luego de tratar de asesinar a un hombre con un cortador de cajas. La policía informó que el acusado está ilegalmente en los Estados Unidos y ya había sido detenido.

Más de 100 arrestos en operativo contra trata de personas en Florida

Nelson Carpio García, de 22 años, enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado por acuchillar a un compañero de trabajo el pasado sábado 30 de octubre con un corta cajas y fugarse del lugar de los hechos en Davenport.

Trascendió que García y otros dos hombres estaban trabajando en una casa en construcción en Oak Reflection Loop cuando se desató una disputa entre García y la víctima.

Según relató la víctima y un testigo, el motivo de la discusión fue porque García bebía en su lugar de trabajo.

No obstante, García sacó un cortador de cajas y acuchilló a la víctima en múltiples oportunidades en su pecho y cuello y se fue de la escena del crimen a pie.

Arrestan a novia de padre acusado de golpear y dejar morir a su hijo en Florida

Tras un operativo de búsqueda por vía aérea y con equipos caninos, las autoridades localizaron a García cerca de la Bargain Barn Road y US Highway 17/92, donde admitió haber discutido con su compañero de trabajo e intentar matarlo.

La policía dijo que García aún portaba el arma blanca con la que perpetró el crimen (el cortador de cajas) estaba en su poder al momento de su arresto y fue incautada para la debida investigación.

Pero esta no es la primera vez que García ha sido arrestado. Según la Oficina del Alguacil del condado Polk, el 29 de agosto de 2020 García, quien no es ciudadano de los Estados Unidos, no contaba con una licencia de conducir válida, fue detenido.