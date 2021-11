Joven vestido de Joker apuñaló a por lo menos 17 personas en Halloween

(NOTICIAS YA).- Un joven vestido del Joker, de la franquicia de Batman, fue arrestado tras un ataque con un cuchillo dentro de un tren en Japón, que dejó a por lo menos 17 personas heridas en la noche de Halloween.

El hombre de 24 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato tras irrumpir armado con un cuchillo en el tren de la línea Keio, en Tokio, el domingo por la noche, de acuerdo con CNN.

El ataque se registró cuando muchas personas se dirigían al centro de la capital japonesa para celebrar Halloween y testigos vieron al sospechoso con un disfraz que parecía representar al emblemático villano de Batman.

LEE: Tiroteo dejó a dos jóvenes de Colorado heridos, uno perdió la vida

Un video difundido en redes sociales muestra el caos que se vivió en los vagones del tren justo cuando se desarrollaba el ataque, cerca de la estación Kokuryo en la ciudad de Chofu, en los suburbios del oeste de Tokio.

Las caóticas escenas muestran a los pasajeros corriendo a través de un vagón para escapar del atacante, mientras se escuchan golpes y gritos.

A man wearing a Joker costume is suspected of stabbing a train passenger with a knife in Tokyo, Japan, yesterday. The attack left 17 people injured and one critically. The attack occurred when the train was full of passengers about to go to a Halloween party in Tokyo. pic.twitter.com/heMqoGUU81

— Haluan Media (@haluandotco) November 1, 2021