¡Justicia! Clama madre de Florida tras más de un año del asesinato de su hijo

(NOTICIAS YA).- Un joven padre de la bahía de Tampa fue asesinado hace más de un año en Brandon y su homicida continúa en libertad. Su familia, de origen salvadoreña, sigue invadida en el dolor de no tener a Eduardo, quien hubiese cumplido ya 28 años.

Intentó matar a compañero de trabajo con un "corta cajas", según autoridades

Ana Crespín, madre de Eduardo, recuerda traumáticamente cómo se enteró de la muerte de su hijo, a quien el pasado 18 de octubre se le acercaron varios sujetos a su vehículo en una urbanización en Brandon y le arrebataron la vida a tiros.

Ha pasado más de un año y sus familiares siguen sin respuestas sobre el responsable o responsables de asesinar a Eduardo.

Desmantelan red de prostitución en franquicias de masajes en la bahía de Tampa

Por su parte, las autoridades difundieron las fotos del presunto vehículo, un BMW, donde pudieron fugarse los sospechosos y la Línea de Alto al Crimen ofrece una recompensa de $5,000 por los responsables.

Sin embargo, para esta familia no es suficiente y piden ayuda para identificar a los asesinos de Eduardo, quien deja huérfana a una pequeña niña.

"Es lo más duro de saber que no han encontrado al culpable, no tienen mucha información o no dan información, que tal vez no le ponen atención al caso de él por tal vez ser hispano..." afirmó Andrea Amores, tía de Eduardo.