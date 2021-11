"DHR Health da la bienvenida a su primera cardióloga al DHR Health Heart Institute"

El DHR Health Heart Institute del Valle de Río Grande tiene una a su primera cardióloga para atender a todos sus pacientes de la región.

El DHR Health le dio la bienvenida a la Dra. Fiorella Llanos, los representantes del hospital señalan que Llanos fue una de las mejores estudiantes de medicina de su clase, y se graduó quinto de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado School of Medicine en Lima, Perú antes de completar su residencia en la Universidad de Texas Medical School en Houston y cursando una beca de medicina interna, una beca vascular periférica, una beca de cardiología general y una beca de cardiología intervencionista en el Yale New Haven Hospital / Yale University School of Medicine.

El amplio curriculum de la doctora muestra que está certificada por la Junta Estadounidense de Medicina Interna y la Junta Nacional de Ecocardiografía y ahora se une al DHR Health Heart Institute, el principal programa de cardiología del Valle del Río Grande.

La ex "Residente Sobresaliente del Año" ha comenzado a trabajar para educar a los residentes del Valle del Río Grande, especialmente a las mujeres, sobre los avances en la medicina que pueden ayudar a detectar un evento cardíaco antes de que suceda.

Se da a conocer por parte del DHR Health Heart que la Dr. Llanos se especializa en el tratamiento de la enfermedad de las arterias periféricas, la enfermedad de las arterias coronarias, también está capacitada para diagnosticar y tratar una amplia gama de enfermedades del corazón y del sistema vascular, que incluyen presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, ritmo cardíaco anormal y post COVID-19 cardíaco, así como sus complicaciones.

El consultorio de la Dra, está ubicada en el DHR Health Heart Institute en 5525 Doctors Drive en Edinburg, Texas.