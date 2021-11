El verdadero significado político de la frase "Vamos Brandon"

(POLÍTICA YA). – Un piloto de la aerolínea Southwest Airlines está bajo investigación después de que, durante un vuelo de Houston a Albuquerque, Nuevo México, terminó su típico saludo a las pasajeros con la frase "Vamos, Brandon".

Southwest dijo que no aprueba que sus empleados compartan opiniones políticas personales mientras trabajan.

La noticia dejó perplejos a muchos. ¿Cómo puede ser una frase como “vamos Brandon” una opinión política?, se preguntan.

Pues sí lo es, porque la expresión no significa lo que en realidad dice, sino que es un insulto dirigido al presidente Joe Biden y ha sido adoptada por opositores del mandatario, en especial líderes republicanos.

EL LETRERO DE TED CRUZ

Ted Cruz, senador de Texas, posó con un letrero de "Vamos, Brandon" durante un partido de la Serie Mundial de béisbol entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.

World Series: @tedcruz predicts Astros win in 6, stands with ‘Let’s Go, Brandon’ AND 'FJB' https://t.co/yFu57ODp3m pic.twitter.com/ryMdx2I3D1

El representante republicano de Carolina del Sur, Jeff Duncan, usó una mascarilla con "Let's Go Brandon" en el Capitolio la semana pasada. El secretario de prensa del senador Mitch McConnell retuiteó una foto de la frase en un letrero de construcción en Virginia.

Pelosi’s Mask Mandate:

Republican Congressman Jeff Duncan Nukes the Democrats in the House by Wearing ‘Let’s Go Brandon’ Mask to Floor Vote. pic.twitter.com/TKW59ZKLYX

— 🇺🇸Robert.N🇺🇸 (@Rob_Noorollah) October 31, 2021