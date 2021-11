Mujer hispana de Colorado denuncia haber sido golpeada en estación de autobús

(NOTICIAS YA).- La rutina de una madre de familia fue interrumpida por una brutal agresión en una parada de autobús en la ciudad de Denver. Julia Morales Díaz dijo que el incidente no fue provocado y que tras el ataque el sospechoso huyó de la escena.

El crimen tomó lugar el viernes 29 de octubre en la intersección de la Avenida Colfax y Zenobia.

Datos revelados por la Policía de Denver indican que las agresiones que resultaron en serias heridas incrementaron en un 14.4%, comparado a las cifras de los últimos tres años. Mientras que los casos que provocaron lesiones leves disminuyeron.

Por su parte, portavoces del Distrito de Transporte Regional, RTD, aseguran que continúan trabajando para extremar la seguridad en sus establecimientos.

Actualmente, diez estaciones de autobuses sobre la avenida Colfax están bajo renovación y cada una recibirá por lo menos una cámara de seguridad.

Para evitar otros hechos lamentables, autoridades le piden a los miembros de la comunidad denunciar actividades sospechosas en las plataformas de RTD. Simplemente pueden descargar la aplicación móvil RTD Transit Watch.

With RTD’s Transit Watch app, you never ride alone. The app is a quick, easy, & anonymous way for riders to communicate directly to Transit Police about safety & security concerns. Learn more about RTD's Transit Watch program & how to download the app here https://t.co/Vya2kEVcUF pic.twitter.com/OpKVO3s8ox

— RTD (@RideRTD) November 2, 2020