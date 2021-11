Nuevos requisitos para cruzar la frontera a partir del 8 de noviembre

(NOTICIAS YA).-A siete días de que reabra la frontera entre México y Estados Unidos, la administración Biden explica cuáles son los nuevos requisitos para quien quiera ingresar al país.

Tras el anuncio por parte del Departamento de Seguridad Nacional, se tiene una idea más clara de cómo será la logística y los requisitos a cumplir para quien quiera cruzar a Estados Unidos; visa y prueba de vacuna COVID-19 son los documentos esenciales.

A partir del lunes 8 de noviembre, todos los viajeros extranjeros que ingresen a Estados Unidos deben estar preparados para:

Presentar una prueba de vacunación completa contra COVID-19 Declarar verbalmente el motivo del viaje y el estado de vacunación

“Es algo que nunca habíamos visto, es algo inédito lo que vamos a vivir a partir del 8 de noviembre, hay que ser pacientes con las autoridades de ambos lados de la frontera,” dijo Gustavo de la Fuente, Smart Border Coallition.

De acuerdo a los lineamientos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se considera a una persona totalmente vacunada:

2 semanas después (14 días) de haber recibido la dosis única

2 semanas después (14 días) de haber recibido la segunda dosis

2 semanas después (14 días) después de dos dosis de cualquier combinación de vacunas

Según sea el caso, de la vacuna contra COVID-19 aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud.

En este caso son:

Dosis única

Johnson and Johnson

Dos dosis:

Pfizer- Biontech

Moderna

Astrazeneca

Covishield

Bibp/Sinopharm

Sinovac

También deben tener un comprobante aceptable de vacunación digital o en papel:

Un código QR en un teléfono inteligente

La impresión del registro de vacunación emitido por el proveedor de salud

Fotos digitales de la tarjeta o registro de vacunación descargado de una fuente oficial

Todos los tipos de comprobante de vacunación contra el COVID-19 deben tener:

Nombre completo y fecha de nacimiento que coincida con el documento de cruce

Nombre de la agencia oficial que emite el registro

Fabricante de la vacuna y fecha de vacunación

Autoridades también advierten que tras la apertura, se pueden ocasionar más demoras de lo habitual en la frontera, por lo que deben tener paciencia y los documentos listos a la hora de cruzar a suelo estadounidense. Los viajeros pueden usar la tecnología innovadora, como la biometría facial y la aplicación móvil CBP One ™, que sirve como un portal único para que las personas accedan a las aplicaciones y servicios móviles de la agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP). Si no tiene comprobante de vacunación, no podrá cruzar.

Menores de 18 años no deberán presentar un comprobante de vacunación COVID-19, pero si los adultos con los que viajen.

Con respecto a la vacuna cansino y sputnik, que se le ha aplicado a millones de personas en México, hay que esperar los reportes por parte de la Organización Mundial de la Salud aprueban estas vacuna, de lo contrario, los usuarios no podrán cruzar la frontera.

El gobierno de EE.UU. no requerirá que las personas que realicen viajes esenciales estén vacunadas contra COVID-19 en este momento.

Sin embargo, a partir de enero de 2022, todos los viajeros extranjeros que buscan ingresar a EE.UU. a través de puentes terrestres o terminales de ferry, ya sea por razones esenciales o no esenciales, deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 y proporcionar la debida prueba de vacunación, agrega el comunicado.