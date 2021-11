¡Persecución a más de 100 mph! Capturan conductor ebrio que chocó contra camión en Tampa

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado la madrugada de este martes, luego de impactar contra un camión tras una persecución policial a alta velocidad en la Interestatal 4 en Tampa. Dos mujeres salieron heridas del choque y el conductor enfrenta varios cargos criminales.

LEE: Hallan cadáver de mujer fuera de una casa en Tampa

Aproximadamente a las 3:19 a.m. de este martes, un Nissan Maxima 2017 fuese detectado por un oficial de Patrullas de Carreteras de Florida transitando en dirección oeste de la I-4, cerca de Orient Road detrás de otro vehículo, sin tener las luces encendidas.

Por solo un instante, el agente intentó detener el auto, pero el conductor huyó a alta velocidad y comenzó la persecución a más de 10 millas por hora hasta la rampa de salida sur hacia la I-275.

Finalmente, el conductor, identificado como Willie D. Lloyd Jr., de 40 años, chocó contra un transporte de leche y trató de escapar a pie de la escena, pero fue capturado por un oficial.

Desmantelan red de prostitución en franquicias de masajes en la bahía de Tampa

No obstante, las autoridades hallaron algo más que un conductor ebrio, en el vehículo de Lloyd había una pistola con municiones, marihuana y una botella de licor abierta, entre otras cosas.

Lloyd enfrenta múltiples cargos criminales como DUI, lesiones graves por DUI, daños a la propiedad por DUI, huir y eludir, conducir con la licencia suspendida, abandonar la escena de un choque con heridos, resistencia sin violencia, posesión de marihuana, posesión de una botella de licor abierta, posesión de un arma de fuego y municiones por un delincuente convicto y una orden de arresto por robo del condado Pinellas.

Tampa: WB I-4 to SB I-275 closed following an injury crash resulting from a pursuit - Driver in custody for multiple charges. pic.twitter.com/bwiDMib4RI

— FHP Tampa (@FHPTampa) November 2, 2021