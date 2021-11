Trabajadores hispanos ayudan a hombre perdido

(NOTICIAS YA).-Un grupo de trabajadores hispanos contactó a Univision para ayudar a un hombre guatemalteco que se encontraba perdido en la ciudad de Denver.

La jornada laboral apenas comenzaba para Ulises Vázquez, cuando se tropezó con Dionisio Carrillo, quien parecía desorientado y estaba temblando de frío.

“(Temblando, yo lo veía y le digo ‘¿tiene frío?’ y sí”, relató Ulises Vázquez, obrero hispano.

En ese momento, el hombre le contó que no sabía leer, ni escribir, y que no tenía cómo regresar a su hogar.

“(Le pregunté) si quiere un pan o algo, y pues, ‘¿ya comió?’, y me dijo no, no he comido desde anoche porque he estado caminando”, continuó Vázquez, quien sin pensarlo lo llevó a un restaurante.

En el lugar, los trabajadores le dieron comida, agua y cobijo al inmigrante guatemalteco.

“Allí es donde nos dice, 'este señor anda perdido', y ya no lo dejamos salir (...) Lo sentamos, le dimos más café y más empanadas”, dijo Mayra Aguirre, gerente de producción del restaurante María Empanada.

El señor Dionisio había pasado toda la noche deambulando por las calles, expuesto a bajas temperaturas y fue esto lo que motivó a los buenos samaritanos a darle una mano amiga.

“Se nos ocurrió tomarle una foto y subirlo a las redes sociales”, expresó Aguirre.

En busca de más ayuda, contactaron a nuestra Unidad al Rescate, y de inmediato llegamos al lugar.

“A ver si alguna de las personas lo reconocía”, agregó la trabajadora de María Empanada.

Univision contactó a las autoridades correspondientes, publicó la información en sus redes sociales y además hizo un Facebook Live para ayudar a Dionicio.

Con la ayuda de la comunidad, se corrió la palabra de auxilio como pólvora y los resultados comenzaron a aparecer. Mientras llegaban las pistas que monitoreaban los trabajadores del restaurante, el cónsul de Guatemala llegó junto a su equipo para unirse a las labores.

Resultando el final que todos esperaban, se ubicó el lugar donde vivía el hombre, un vivo ejemplo de lo que se puede lograr cuando autoridades consulares, la comunidad, medios de comunicación y empresarios locales se unen con un fin en común.