Votantes latinos de Virginia hacen valer su voz en las urnas  

(NOTICIAS YA).- A lo largo del día varios latinos acudieron a los centros de votación en Virginia para hacer valer su voz. La mira está puesta en el cargo a la gobernación entre el candidato republicano Glenn Youngkin y el demócrata Terry McAuliffe.

Las elecciones generales de 2021 determinarán un ganador en la carrera por gobernador, vicegobernador, fiscal general, cámara de delegados y algunas oficinas locales.

La contienda continúa bastante reñida entre Youngkin y McAuliffe. Y el voto latino podría marcar la diferencia. Según expertos, la participación de los hispanos es un electorado clave y en crecimiento en el estado.

La comunidad latina constituye el 9.6 por ciento de la población de Virginia y el 5.5 por ciento de los votantes elegibles.En los últimos 20 años, la población hispana ha aumentado un 22 por ciento.

Hoy hablamos con varios votantes y activistas latinos quienes pese a la lluvia salieron a las urnas y compartieron con nosotros los cambios que quieren ver en los líderes electos.

“Hay que tomarse el tiempo necesario para venir a elegir a los candidatos que uno cree y considera que pueda ser un beneficio para la comunidad y para el pueblo, queremos muchos cambios como la educación, ayudar a las personas inmigrantes”, comentó un votante.

“Necesitamos como por ejemplo eso que no quieren que gane $15 dólares la hora, que los niños no utilicen mascarillas y que los shots no se les pongan muchas cosas de esas”, opinó otro votante.

“El partido demócrata nos ayuda a nuestra comunidad latina y afrolatina, necesitamos que la gente salga a votar porque está en riesgo las licencias para conducir de privilegio para la gente indocumentada del estado de virginia también para los beneficiarios de daca para in state tuition y el sueldo mínimo de $15 dólares la hora”, comentó Nancy Espinoza, miembro de CASA de Virginia.