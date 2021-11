Acusado de disparar 8 veces contra un agente del condado Hillsborough

(NOTICIAS YA).- Este miércoles fue anunciado el arresto de un joven acusado de disparar múltiples veces a un agente de la Oficina del Alguacil del condado Hillsborough el pasado domingo. El sospechoso enfrenta varios cargos criminales, según información oficial.

Desmantelan red de prostitución en franquicias de masajes en la bahía de Tampa

Ma'at Lee, de 20 años, fue detenido este martes por estar presuntamente implicado en un tiroteo donde intentó asesinar al agente Geovanny Rodríguez, de 29 años el domingo 31 de octubre tras una parada de tráfico en una comunidad de Brandon.

De acuerdo a las autoridades, Lee fue capturado gracias a diversos análisis de laboratorios y rastreos a operaciones bancarias que habría realizado con una tarjeta robada días antes de atentar contra la vida del agente Rodríguez, quien se ha desempeñado durante 3 años en esta agencia de la ley.

Escuelas de Hillsborough no exigirán más certificados médicos para excluir uso de mascarillas

Lee está acusado de intento de asesinato de un agente de la ley, robo a mano armada con un arma de fuego, hurto mayor con un arma de fuego y robo armado de vehículos.

The Hillsborough County Sheriff's Office arrested the suspect who shot at an HCSO deputy early Sunday morning.

Ma'at Lee, 20, of Tampa was arrested today. He is also the suspect involved in at least two other crimes in Hillsborough County.

MORE INFO ➡️ https://t.co/NLG6DTGc4b pic.twitter.com/xIemby7bn7

— HCSO (@HCSOSheriff) November 3, 2021