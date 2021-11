Continúa la intensa búsqueda de una menor desaparecida en Prince George's

(NOTICIAS YA).- Más de una semana después desde la misteriosa desaparición de Marithza Janet Domínguez de 14 años de edad en Prince George's, su familia continúa la intensa búsqueda para dar con su paradero.

“En un video de cámara de vigilancia se puede ver cuando ella sale corriendo, es lo que más me preocupa no sé si alguien la iba persiguiendo a ella o no se es lo que me atormenta”, expresó Marithza Maricela Domínguez, madre de la desaparecida.

Ya han pasado nueve días desde la desaparición de su hija, quien fue vista por última vez mientras caminaba hacia la escuela secundaria Friendly sobre la Old Allentown Road el martes de la semana pasada, poco antes de las 7:30 de la mañana.

“Lo que más temo yo es que haya sido raptada pues ella iba hacia la escuela vestida con su uniforme en rumbo a la escuela”. agregó la madre centroamericana.

Ella indica que las autoridades escolares, tras revisar video de cámaras de vigilancia, le informaron que la menor nunca llegó a clases ese día. “Pasan los días, pasan las noches y no se nada, no como no duermo. Es algo muy duro para mi”, comentó.

“Ya hemos pegado muchas fotos aquí en tiendas hispana aquí locales y no sabemos nada de ella, aún queremos saber si está bien con quien está o si está con vida”, dijo José Fajardo, padrastro de Marithza.

Es un caso que tiene a padres de familia de la zona consternados.

“Uno se preocupa porque usted sabe uno tiene hijos, yo soy mamá abuela yo desde que mi hija me contó me ha tocado en mi corazón y aquí estamos apoyando”, dijo una amistad de la familia.

En medio de un gran dolor y angustia aseguran que no cesarán la búsqueda. "Si alguien tiene a mi hija que me la regresen por favor o que me digan que mi hija esta viva, no pierdo la esperanza de encontrarla con vida", concluyó la señora Domínguez.

Por su parte el Departamento de la Policía de Prince George's asegura que la investigación sobre este caso sigue activa y piden la colaboración de la comunidad con cualquier información que ayude a los investigadores a dar con el paradero de la menor. Llamando al 1-866-411-8477.