¡CULPABLE! Declaran a Markeith Loyd por matar a tiros a una oficial de la policía de Orlando

(NOTICIAS YA).- Este miércoles un jurado halló a Markeith Loyd culpable del asesinato en primer grado de la teniente Debra Clayton del Departamento de Policía de Orlando en 2017. Sin embargo, aún no se ha anunciado la pena del criminal.

El polémico caso de Loyd, quien informó en una oportunidad que se representarí a sí mismo al estar vinculado con la muerte a tiros de Clayton, parece llegar a su final. Hoy, ha sido declarado culpable de abrir fuego contra la oficial de policía que buscaba arrestarlo el 9 de enero de 2017 al estar presuntamente implicado en el homicidio de la exnovia de Clayton, quien estaba embarazada.

Aunque ya Clayton había sido declarado culpable del asesinato de Sade Dixon, su expareja y condenado a cadena perpetua, con el cargo por la muerte de la oficial de la policía de Orlando estaban buscando la pena de muerte.

Cuando oficiales del Departamento de Policía de Orlando buscaban capturar a Loyd, quien baleó mortalmente a Clayton en un Walmart ubicado en la Princeton Street de esa ciudad.

Loyd era sospechoso de matar el 13 de diciembre de 2016 a Dixon, su exnovia, quien estaba embarazada y además de intentar asesinar a familiares de la mujer que corrieron en su auxilio. Loyd lesionó a un hermano de Dixon y alegó que se estaba defendiendo tras ser atacado por el hombre.

Este martes, Loyd mostró quejas ante el Juez sobre la forma en que su representante legal llevó su caso e incluso le dijo al fiscal que era un mentiroso.

Los pronunciamientos oficiales tras el veredicto de Loyd no se hicieron esperar, el Jefe del Departamento de Policía de Orlando, Orlando Rolón, emitió una declaración en redes sociales donde indicó que la culpabilidad de Loyd es un paso adelante para la justicia de la teniente Clayton, su familia, los miembros de esa agencia de la ley, la comunidad y todos los que amaron a su héroe.

CHIEF'S STATEMENT: @OrlandoPDChief Rolón's statement on the guilty verdict in the trial of Lieutenant Debra Clayton's killer. pic.twitter.com/vTTdzAwE7A

Today's guilty verdict doesn’t ease the pain that so many have felt from the loss of Lt. Debra Clayton nearly five years ago, but it can provide solace as justice will be served.

Our community is continuing to send our love to Lt. Clayton's family and her @OrlandoPolice family.

— Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) November 3, 2021