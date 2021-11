Demócratas sufren las consecuencias de sus disputas en el Congreso

(POLÍTICA YA). – Los demócratas amanecieron este miércoles con el amargo sabor de la derrota en gran parte provocada por sus disputas en el Congreso y su incapacidad de aprobar nuevas leyes con los significativos cambios sociales que prometieron el año anterior.

Cruciales Elecciones Para Gobernador En Virginia Y Nueva Jersey

En las elecciones que se celebraron este martes, los demócratas no solo perdieron la gobernación de Virginia, sino que los republicanos parecían estar a punto de poner fin a su control de la Cámara de Delegados del estado.

Con algunas carreras aún demasiado cerca para declarar a un ganador este miércoles temprano, el GOP de Virginia parece encaminado a una estrecha mayoría, o al menos a un empate 50-50 con los demócratas en la cámara estatal.

El republicano Glenn Youngkin, que ganó las elecciones a gobernador del estado, dijo en su discurso de victoria que los virginianos habían llegado en un "momento decisivo".

"Juntos, juntos, cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad", exclamó Youngkin. "Y amigos, vamos a comenzar esa transformación desde el primer día. No hay tiempo que perder. Nuestros hijos no pueden esperar, trabajamos en tiempo real, no en tiempo del gobierno. Así que el primer día, vamos para trabajar. Vamos a restaurar la excelencia en nuestras escuelas".

El candidato demócrata y exgobernador Terry McAuliffe, concedió este miércoles por la mañana a su victorioso oponente republicano.

Tim Kaine, senador demócrata de Virginia afirmó este miércoles que "demócratas del Congreso, perjudicaron a McAuliffe".

"Ahora tenemos una narrativa difícil a la que tenemos que enfrentarnos", dijo Kaine. "Los demócratas controlaron ambas cámaras y tienen que actuar como si tuvieran que ser disciplinados, tienen que obtener resultados. Y nuestra incapacidad para unirnos y obtener un resultado, lo lastimó".

Mientras en Nueva Jersey la contienda por el gobernador permanece demasiado cerrada para declarar un ganador este miércoles temprano.

El actual gobernador demócrata Phil Murphy se encuentra ligeramente por delante del republicano Jack Ciattarelli por menos de 10,000 votos de más de 2.3 millones.

LA CAÍDA DE BIDEN

Estrategas de ambos partidos dijeron que la carrera de Virginia fue fuertemente determinada por la caída del índice de aprobación de Biden. Una encuesta nacional de NBC News a fines de octubre mostró que solo el 45% de los votantes aprobaba del desempeño del presidente, comparado con el 52% que lo desaprobó.

Popularidad De Biden Está Por El Suelo

Sin embargo, a pesar del desliz en la aprobación de su trabajo, la agenda económica de Biden sigue siendo popular en las mismas encuestas, en las que los votantes apoyan sus planes para reformar la infraestructura del país, la expansión de Medicare, el pre-kínder universal gratuito e invertir dinero en energía limpia.

Pero esos proyectos de ley se han estancado en el Congreso, gracias principalmente a la obstrucción de dos senadores “moderados” demócratas, Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, que han objetado no solo el costo de las reformas sociales sino también el aumento del salario mínimo, reformas migratorias, y una transformación a la ley electoral para defender el derecho al voto de las minorías.

Desde finales de junio, el índice de aprobación de Biden ha caído del 52.7% al 44.5% en el promedio del sitio web FiveThirtyEight.