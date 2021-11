Desvían vuelo de Delta por “comportamiento rebelde” de un pasajero

(NOTICIAS YA).- Un vuelo de Delta Air Lines que despegó de Atlanta con destino a Los Ángeles fue desviado a Dallas por el “comportamiento rebelde” de un pasajero.

El incidente se registró el lunes en el vuelo 365 de Delta que despegó del Aeropuerto Internacional Hartfield-Jackson de Atlanta, de acuerdo con la propia aerolínea.

“Situaciones como estas son raras y lamentables para la gran mayoría de nuestros clientes y Delta tiene tolerancia cero para el comportamiento rebelde en nuestros aeropuertos y a bordo de nuestros aviones”, dijo Delta, en un comunicado citado por CNN.

LEE: American Airlines canceló más de 1,500 vuelos durante el fin de semana

“Aplaudimos la rápida decisión de nuestra tripulación de vuelo de desviar y abordar la situación lo más rápidamente posible para que el resto de nuestros clientes puedan reanudar sus viajes”, agregó Delta.

Por medio de Twitter, el actor Bill Moseley, que estaba a bordo del vuelo, dijo que su avión fue desviado debido a un “pasajero rebelde”.

LEE: Pasajero atacó a asistente de American Airlines en pleno vuelo

My Atlanta/LA flight diverted to Dallas to discharge an unruly passenger. Ah, the unfriendly skies! pic.twitter.com/FUX6RKbn9I

— Bill Moseley (@choptopmoseley) November 1, 2021