Hombre resulta gravemente herido al quedar atrapado debajo de un auto en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Las autoridades investigan un trágico accidente que dejó a un trabajador gravemente herido al quedar atrapado debajo de un auto el miércoles por la mañana en la ciudad de Chula Vista.

Un conductor chocó contra un hombre parado detrás de su camión de trabajo de AT & T en una calle de Chula Vista el miércoles por la mañana, dejando al trabajador gravemente herido.

El accidente ocurrió entre la calle C y Date Avenue justo antes de las 11 a.m., cuando un hombre de 28 años se dirigía hacia el oeste por la calle C cuando chocó contra un hombre que estaba parado detrás de una camioneta de la compañía AT&T blanca estacionada, según el Departamento de Policía de Chula Vista.

La policía dice que el trabajador quedó atrapado debajo de un sedán rojo, por lo que bomberos, paramédicos y policías, y un residente se apresuraron con un gato para ayudar a levantar el vehículo y poder rescatar a la víctima, dijo la policía. El hombre, aún no identificado, fue llevado al hospital con "heridas graves que ponían en peligro su vida". El conductor también fue llevado al hospital, pero se desconocen sus heridas, dijeron las autoridades.

Al momento del accidente, otro trabajador se encontraba junto con la víctima en la parte de la acera, por lo que pudo evitar ser atropellado dando un salto hacia atrás, el golpe fue tan severo que todo parece indicar que la víctima perdió ambas piernas tras el trágico accidente.

Los investigadores de tráfico bloquearon el paso de la calle C, mientras se llevaba a cabo la investigación. "En este momento, no se cree que las drogas y el alcohol sean un factor en la colisión", dijo la policía de Chula Vista.

Mientras las causas de este terrible incidente continúan bajo investigación, vecinos aseguran que en esta calle es muy común que ocurran este tipo de accidentes.

Cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información adicional, se le pide que se ponga en contacto con la policía.