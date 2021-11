Se reportan fallas en Facebook, Instagram y Messenger

(NOTICIAS YA).- Este miércoles, usuarios de la ahora llamada Meta reportaron fallas en las redes sociales Facebook, Instagram y Messenger, según reportes del sitio web de seguimiento de caídas Downdetector.

En Estados Unidos, se acumulan miles de reportes de fallas en las tres redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cerca de las 3 P.M. ET había casi 10.000 reportes para esa plataforma. DownDetector, un sitio en línea que muestra tales interrupciones, mostró que los usuarios de la ciudad de Nueva York tienen problemas con las tres aplicaciones, junto con las de Los Ángeles, California y Phoenix, Arizona.

También hay reportes de fallas en México, Colombia, Argentina y múltiples países más. Las fallas también se han reportado en Europa. En el caso de España, por ejemplo, también son miles de reportes sobre fallas de Instagram en los últimos minutos.

Esta no es la única vez que ha sucedido algo así este año. La última vez fue el pasado 4 de octubre y las fallas se estuvieron reportando hasta el día siguiente. Según dijo la empresa en aquel momento, la caída se debió a un error humano.

Según el diario británico Independent 100,000 millones de usuarios alrededor de el mundo utilizan las aplicaciones de Meta cada día.

Messenger dijo que está trabajando para reinstaurar el servicio lo antes posible.

No, your wifi isn't out. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #messengerdown

— Messenger (@messenger) November 3, 2021