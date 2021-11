Surgen comentarios racistas y odio en la reunión de supervisores del condado

(NOTICIAS YA).-Un hombre hizo comentarios racistas contra la directora de Salud Pública del Condado, la Dra. Wilma Wooten, durante la junta pública de los Supervisores del Condado de San Diego sobre los mandatos de vacunas COVID-19.

La reunión del martes incluyó algunos testimonios públicos, incluyendo un orador que hizo un comentario con carga racial dirigido al Dr. Wooten, sobre su color de piel y deseo que tres de los cinco supervisores del condado murieran o fueran asesinados.

There is never a time or place where racism is acceptable. https://t.co/JprBGT4qwA

Los comentarios provocaron una reacción de enojo por parte de la supervisora ​​Vargas, quien pidió al hombre disculparse. “Puedes llamarme gorda todo lo que quieras, pero no puedes decirle eso a ella”, respondió Vargas.

El presidente de la junta de supervisores, Nathan Fletcher, dijo que es triste ver a los opositores lanzar ataques personales contra los funcionarios del condado simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas y al mandato de la vacuna COVID-19. "Todos los que lo animan y se rien, son igualmente culpables", dijo Fletcher. "La realidad es que puedes pararte aquí y decir lo que quieras, ese es tu derecho de la Primera Enmienda, pero es repugnante, es vil y no contribuye en nada a lo que estamos haciendo aquí".

Dissent and disagreement are essential to a functioning and healthy democracy, but the hateful, racist and vulgar speech dominating our meetings has no place in San Diego County. pic.twitter.com/672gZLGFvW

— Supervisor Nathan Fletcher (@SupFletcher) November 3, 2021