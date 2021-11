Avioneta aterriza cerca de la autopista I-75 en Tampa

(NOTICIAS YA).- Una avioneta con posible problema de motor aterrizó de emergencia en medio de la Bruce B. Downs Blvd de Tampa, tal como lo indicó el Departamento de Policía de Tampa este jueves.

La aeronave Cessna aterrizó de emergencia cerca de las 10:35 a.m. en una pequeña área verde entre la Bruce B. Downs Blvd, cerca de la autopista Interestatal 75 de la ciuda de Tampa.

Según autoridades, el incidente con la avioneta monomotor no dejó heridos y la Administración Federal de Aviación es quien está liderando esta investigación.

Trascendió que el piloto era la única persona que iba en la aeronave y había despegado desde el Aeropuerto Ejecutivo de Tampa.

El Departamento de Policía de la ciudad informó que están monitoreando el tráfico en la Bruce B Downs Blvd, debido al accidente.

