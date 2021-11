Reino Unido aprueba uso de molnupiravir, primera píldora contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- La primera píldora contra COVID-19 ha sido aprobada en Reino Unido, convirtiéndose en la primera nación del mundo que permite el uso de molnupiravir para tratar la enfermedad causada por el virus de la pandemia.

Merck y Ridgeback Biotherapeutics desarrollaron conjuntamente la pastilla antiviral contra COVID-19 para tratar a pacientes que dan positivo a coronavirus y corren el riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Este jueves, la Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) recomendó el uso del molnupiravir, asegurando que es “seguro y efectivo” para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en personas que sufren un riesgo extra, según detalla EFE.

De acuerdo con la agencia, la aprobación del primer antiviral contra COVID-19 se da tras una “rigurosa revisión de la seguridad, calidad y efectividad” del fármaco, en la que también participó un equipo científico independiente del Gobierno.

We have just authorised the first oral antiviral for #COVID19, Lagevrio (molnupiravir).

This follows a rigorous review of its safety, quality and effectiveness.

Find out more: https://t.co/B9Lm4U0Xzp pic.twitter.com/q5LNpsl2zP

— MHRAgovuk (@MHRAgovuk) November 4, 2021