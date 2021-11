VIDEO: Capturado 25 años después de matar con 73 puñaladas a empleado de Florida, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Un hombre que habría asesinado a decenas de puñaladas a un trabajador en su puesto de labores en el año 1996, fue arrestado este martes, según informó hoy jueves la Oficina del Alguacil del condado Orange. El caso, considerado "frío" parece haber llegado a su final luego de más de 2 décadas.

¡Justicia! Clama madre de Florida a más de un año del asesinato de su hijo

Kenneth Stough Jr., de 54 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y robo con arma mortal luego de que un análisis de ADN pudiera identificarlo como el presunto homicida de Terrence Paquette, de 31 años, quien fue apuñalado 73 veces en la tienda de conveniencia Lil 'Champ donde trabajaba el 3 de febrero de 1996.

Según autoridades, el cuerpo de Paquette fue hallado luego de que un hombre reportara que el establecimiento, ubicada en la 4510 Clarcona Ocoee Road del condado Orange, estaba con las luces apagadas cerca de las 7:00 a.m. de ese día, cuando normalmente la tienda ya estaba abierta a esa hora.

Al acudir al lugar, los agentes encontraron a 2 trabajadores con vehículos blindados que iban a recoger el dinero del local, pero estaba cerrado. No obstante, el auto de Paquette, estaba en el estacionamiento, por lo que llamaron tanto a la tienda como a su casa pero nadie contestó, de acuerdo a la policía.

Arrestan a novia de padre acusado de golpear y dejar morir a su hijo en Florida

Los funcionarios pudieron entrar gracias a otro de los empleados que pasó por el lugar y aseguró haber cerrado la tienda la noche anterior.

Sin embargo, el caso se "enfrió" en el año 2003 tras no poder determinar a quién pertenecía la otra muestra de sangre tomada como evidencia, además de la de Paquette.

Trascendió que Stough Jr., quien residía actualmente en Eustis, Florida, vivía del otro lado de la calle de la víctima en la fecha del homicidio.

Miya Marcano fue hallada atada con cinta plástica en sus manos, pies y boca, según autoridades

1996 COLD CASE MURDER SOLVED: In February 1996, the body of Terence Paquette was found in the bathroom of the Lil' Champ convenience store. The case remained unsolved for nearly 25 years. This month, OCSO arrested Kenneth Stough, Jr. in connection with the murder. pic.twitter.com/2hgwkcl4vD

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) November 4, 2021