21 arrestos en red de venta y distribución de drogas en St. Petersburg

(NOTICIAS YA).- Autoridades de St. Petersburg capturaron a más de 20 personas presuntamente implicadas en vender y distribuir grandes cantidades de drogas y venderlas además en altas sumas de dinero, generando considerables ingresos semanales.

Gracias a una investigación por parte de la División de Operaciones Estratégicas sobre la violencia armada en esta ciudad que comenzó en febrero de este año, los detectives tuvieron conocimiento de un grupo de personas en la comunidad de Childs Park, involucrados en la venta mayoritaria de drogas que además repartía cocaína y marihuana tanto en St. Petersburg como en todo el condado Pinellas.

Trascendió que este grupo vendía cada libra de marihuana entre los $800 y los $1,200, estimando que distribuian cerca de $80,000 y $120,000 semanales de esta droga. Esta cantidad no incluye sus ingresos por venta de cocaína y fentanilo que también despachaban.

Además de las 7 armas de fuego confiscadas, una fue robada durante el robo de un vehículo, tal como lo indicó la policía.

En esta investigación participaron la Unidad de Aviación de la Oficina del Alguacil del condado Pinellas, la DEA, el Fiscal del Estado de Pinellas-Pasco, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

#stpetepd major narcotics bust. 21 arrested for distributing large amounts of drugs. 100lbs of pot sold weekly worth $80,000-$120,000. Also cocaine and fentanyl. pic.twitter.com/p2Lxw2icou

— St. Pete Police (@StPetePD) November 5, 2021