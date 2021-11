DeSantis y Primera Dama revelan iniciativa de $5 millones para educar a estudiantes sobre las drogas

(NOTICIAS YA).- El gobernador Ron Desantis y esposa, Casey DeSantis, quien fue diagnosticada con cáncer de mama, anunciaron una nueva iniciativa para estudiantes, "The Facts, Your Future" para concienciar sobre las drogas.

DeSantis dijo que el propósito de esta campaña es educar a los estudiantes sobre los peligros que vienen con la adicción de drogas.

El Departamento de Educación y Salud del Estado invirtieron $5 millones de dólares en el programa que traerá recursos a las escuelas secundarias y preparatorias de Florida para ayudar alejar a los estudiantes del abuso de sustancias.

Live Now: Governor DeSantis and @FLCaseyDeSantis are in Seminole launching The Facts. Your Future., Florida’s new educational program to empower students to live drug-free lives. https://t.co/KEDeIqbdEQ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 5, 2021