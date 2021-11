Enfrentamiento entre narcos deja dos muertos y un turista herido en playa de México

(NOTICIAS YA).- El caos se desató en un importante centro turístico de México, popular entre estadounidenses, luego de un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes que dejó dos muertos y un turista herido a plena luz del día.

Fue durante la tarde de este jueves cuando empezaron a circular reportes de al menos 15 hombres armados en la playa frente al hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún en Puerto Morelos, un popular destino turístico a unos 25 km al sur de Cancún.

“Se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar.”, informó la Fiscalía del Estado de Quintana Roo por medio de Twitter.

La @FGEQuintanaRoo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad. Información en proceso ⚠️ — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) November 4, 2021

Aunque las autoridades descartaron que hubiera heridos de gravedad, El Universal destaca que una de las víctimas que recibió atención médica es un turista.

¿Qué ocurrió en el hotel?

De acuerdo con la Fiscalía, desde las 11:30 a.m., hora local, se presentaron en el lugar alrededor de cinco personas diciendo que serían las encargadas de la venta de drogas en esa zona de la playa y dos de ellas se quedaron, pero este hecho no fue denunciado a la policía.

Más tarde, pasadas las 2:00 p.m., fue cuando irrumpió el grupo armado, conformado por 15 hombres, quienes se dirigieron directamente con las dos personas que se habían quedado en la zona de la playa, según un comunicado de la Fiscalía.

El grupo armado capturó a uno de los sujetos, mientras el otro corrió al interior del hotel, en donde fue alcanzado y asesinado. Poco después, también asesinaron al hombre que secuestraron, para luego darse a la fuga.

#Comunicado2182021Z1 |Inicia FGE carpeta de investigación por los hechos ocurridos en una playa en Bahía Petempich de Puerto Morelos donde dos personas perdieron la vida por presuntos integrantes de un grupo de narcomenudistas Leer nota:https://t.co/D8vHrNsWCQ pic.twitter.com/05TtVRuXo9 — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) November 5, 2021

Las autoridades informaron que continúan investigando los hechos, pero hasta la mañana de este viernes no se habían realizado arrestos.

Diversos reportes indicaron que los sospechosos huyeron por el mar en una lancha, presuntamente con una persona secuestrada. Sin embargo, la Fiscalía descartó que hubiera personas privadas de su libertad.

Pánico entre turistas

Varios turistas que se hospedan en el Hyatt le dijeron a CNN que el personal del hotel les pidió refugiarse en las instalaciones, algunos incluso fueron llevados a un sótano y “armados” con palos de metal.

Uno de los turistas, que prefirió mantenerse anónimo, dijo al medio que había escuchado varios disparos mientras estaban en el área de la piscina.

“Estaba junto a la piscina cuando se produjeron múltiples disparos sucesivos. Se prolongó durante un rato y todos se lanzaron a cubrirse”, relató el turista. “Controlamos las entradas al sótano y nos dieron palos de metal, incluso un lavabo de pedestal para el baño, para defendernos”, agregó.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a los turistas escondidos junto al personal del hotel, esperando noticias sobre la seguridad del lugar.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021

Tras el preocupante incidente, la compañía hotelera Hyatt emitió un breve mensaje destacando que la seguridad de sus huéspedes y empleados es prioridad.

“La seguridad y el bienestar de los huéspedes y colegas es siempre una prioridad absoluta. Estamos al tanto de una situación en desarrollo en Hyatt Ziva Riviera Cancún. Entendemos que el equipo del hotel se involucró de inmediato con las autoridades locales que están en el lugar para investigar la situación”, dijo un portavoz de Hyatt, de acuerdo con CNN.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb — Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021