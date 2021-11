Hallan a pareja e hija de 16 años muertos dentro de un apartamento en Orlando

(NOTICIAS YA).- Tres personas fueron localizadas sin vida dentro de un apartamento en la ciudad de Orlando este jueves. Se presume que se trate de un doble asesinato-suicidio familiar, según autoridades.

Los cadáveres de un hombre de 53, una mujer de 48 y una adolescente de 16 años respectivamente, yacían en una vivienda ubicada en la cuadra 5100 de la Conroy Road, en el complejo Residences at Villa Medici Condos y fueron hallados gracias a la familia de una de las víctimas, quien reportó ante la policía desconocer del paradero de esta madre durante varios días.

Tras la llamada, los oficiales acudieron al apartamento para hacer un chequeo de bienestar, donde a través de una de las ventanas se percataron que había algo sospechoso, por lo que entraron a la fuerza y encontraron los 3 cuerpos.

Trascendió que el hombre era venezolano, su esposa española y se habían mudado recientemente a Orlando desde New Jersey. La joven habría asistido a la Escuela Secundaria Dr. Phillips en esta ciudad y la madre trabajó en una de las sedes del Supermercado Bravo, según la policía.

La familia de la mujer, que está en España investigó por sus propios medios sobre el paradero de esta madre, contactando a una prima que no pudo localizarla cuando fue al condominio. Ella fue quien llamó a las autoridades.

Ante esto, el Departamento de Policía de Orlando hace un llamado a los miembros de la comunidad que estén luchando con una enfermedad de salud mental, o que podría ser víctima de violencia doméstica, a buscar ayuda en Harbor House Florida, El Departamento de Niños y Familias, NAMI Greater Orlando, llamando o enviando un mensaje de texto al 911.

#SeeSomethingSaySomething: If you or someone you know is struggling w/ a mental health illness, or could be a victim of domestic violence, know that there is help out there. Reach out: @namigreaterorl @harborhousefl @MyFLFamilies or contact us by Calling or Texting 9-1-1. pic.twitter.com/xKUdoYpIK2

— Orlando Police (@OrlandoPolice) November 5, 2021