VIDEO: Descubren oscura red de tráfico y crueldad animal tras robo de un perro en Florida

(NOTICIAS YA).- Luego de que un sospechoso robara a mano armada a un residente de Orlando su perro bulldog francés en marzo de este año, comenzó una investigación con un final inesperado: no sólo este canino había sido raptado, otros, fueron incluso maltratados inhumanamente en diferentes condados de Florida.

Johnny Matos, sacó a pasear a Bugsy como de costumbre el 25 de marzo de 2021, cuando un hombre lo apuntó con un arma de fuego y le arrebató a su mascota. Inmediatamente, Johnny llamó a la policía.

Tras hacerse viral en redes sociales el robo de Bugsy, la petición de ayuda para encontrarlo y la investigación de las autoridades, se descubrió una aterradora red de tráfico y crueldad de cachorros.

No obstante, estos traficantes de perros tenían un espacio subterráneo donde LES SACABAN LOS MICROCHIPS (que están debajo de la piel) a los cachorros robados con el fin de que no fuesen rastreados y así jamás hallados por la policía ni sus dueños.

Es importante resaltar que se desconoce la forma en la que estos sospechosos practicaban estos "procedimientos quirúrgicos" a estos pequeños animales, muy probablemente sin supervisión de un veterinario, por lo que es posible que no se les haya puesto anestesia ni se hayan tomado las debidas medidas sanitarias para garantizar la salubridad y seguridad de los perros, ya que son vistos como "un negocio".

Ronnie Baker, de 34 años y Quantavious Williams, de 22 años, enfrentan cargos de robo con arma de fuego, hurto mayor y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Ambos ya estaban en la cárcel por otros delitos fuera del condado Orange.

Por su parte, Bobby Rivera, de 44 años, apodado "Dogman" había sido arrestado el pasado mes de agosto por crueldad animal agravada al haberle hecho daño a un bulldog inglés robado que le trajo Ronnie Baker.

Baker también está implicado en el robo de 6 cachorros de una tienda del condado Manatee, en la bahía de Tampa, junto a 3 mujeres sospechosas. De todos esos animales, solamente uno ha podido ser rescatado, LOS DEMÁS CONTINÚAN DESAPARECIDOS (ver foto a continuación):

