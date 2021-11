Aeropuerto Internacional de Denver se prepara para la llegada de vuelos internacionales

(NOTICIAS YA).- "Las montañas los han extrañado! Bienvenidos de regreso viajeros internacionales", con ese mensaje el Aeropuerto Internacional de Denver abrió este lunes las puertas a los habitantes de más de 30 naciones luego de casi 20 meses de restricciones por la pandemia.

En un comunicado representantes del octavo puerto aéreo más ocupado del mundo dijo que en 2019 más de un millón de personas llegaron a DEN desde el extranjero.

Este lunes, el gobierno estadounidense modificó las medidas implementadas en 2020 debido a la crisis de salud. Ahora los turistas vacunados podrán ingresar a Estados Unidos con la condición de que presenten su tarjeta de inmunización y se hagan una prueba para detectar covid-19.

Los menores de 2 a 17 años no tienen que estar vacunados pero si deben presentar una prueba negativa de coronavirus realizada no más de tres dias antes del viaje. Los menores de 2 años están exentos de ambos requisitos.

Aerolíneas como Delta y American Airlines invitan a los pasajeros a tomar provecho de las herramientas disponibles en sus aplicaciones móviles para hacer de su experiencia en los aeropuertos una ágil y fácil. En sus plataformas, por ejemplo, el usuario puede colocar su prueba de vacunación.

We’re excited to welcome back international travelers and give you the resources you need to travel with ease! Our Prepared for the Air site and Ready to Fly checklist will give you the confidence to plan your next trip. Welcome back, travelers! 🌎 https://t.co/dMHrHBTZYf

— americanair (@AmericanAir) November 7, 2021