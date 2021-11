Así se vivió la tragedia en el Festival Astroworld que dejó al menos 8 muertos

(NOTICIAS YA).- Al menos ocho personas murieron y cientos más resultaron heridas tras una avalancha humana durante la presentación del rapero Travis Scott en el Festival Astroworld en Houston, Texas, el viernes por la noche; aunque el concierto siguió por al menos 30 minutos más.

Las autoridades estiman que cerca de 50 mil personas asistieron al festival de música al aire libre con entradas agotadas en NRG Park, el complejo del estadio donde se encuentran el Astrodome y el NRG Stadium, superando al personal de la organización, según testigos.

La multitud en el Festival Astroworld estaba tan aglomerada que cuando algunas personas de la audiencia fueron empujadas hacia el escenario, fueron aplastadas hasta el punto que no podían respirar y se desmayaron.

Los asistentes al concierto describieron el evento como traumatizante, y muchos testigos dijeron que vieron cuerpos sin vida pisoteados en medio del caos.

Travis Scott subió al escenario para su presentación poco después de las 9 p.m. Las autoridades dijeron que se enteraron de las oleadas de público al principio de su presentación y recibieron los primeros informes de lesiones aproximadamente a las 9:30 p.m.

No está claro lo que Scott vio desde el escenario y si estaba al tanto de las condiciones de la multitud en ese momento, pero continuó actuando hasta aproximadamente las 10:10 p.m.

Eso es aproximadamente 40 minutos después de que se informaron los primeros reportes de lesiones a las autoridades y poco más de 30 minutos después de que declararan el concierto “evento de múltiples víctimas”, según los tiempos dados por el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña.

El video de la transmisión en vivo del concierto también mostró a Scott pausando su actuación y mirando con aparente confusión mientras una ambulancia se acercaba a la multitud. En ese momento, él comenzó a actuar nuevamente, pero luego detuvo el concierto.

Scott dio su primera declaración ante la cámara en un video publicado en su cuenta de Instagram el sábado por la noche.

“Honestamente, estoy devastado”, dijo Scott mientras suspiraba repetidamente y se frotaba la frente. “De hecho, estamos trabajando en este momento para identificar a las familias y poder ayudarlas en este momento difícil”.

