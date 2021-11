Ted Cruz y otros republicanos atacan a "Big Bird" por vacunarse contra Covid

(POLÍTICA YA). – Hasta Big Bird, el icónico personaje del programa infantil Sesame Street, es blanco de los ataques republicanos por la guerra cultural que se libra en Estados Unidos sobre las vacunas.

Big Bird ha sido un elemento fijo de la televisión infantil desde 1969, pero técnicamente tiene 6 años, y está dentro del grupo de personas que recién empezaron a ser vacunados contra el coronavirus.

El títere de 8 pies y 2 pulgadas que asemeja a un pájaro amarillo, tuiteó que recibió la vacuna contra Covid-19.

"¡Recibí la vacuna COVID-19 hoy! Mi ala se siente un poco adolorida, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que mantiene yo y otros sanos ", escribió Bird.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.

Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!

— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021