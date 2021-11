Familias exigen justicia por muertes en cárceles de San Diego

(NOTICIAS YA).- "Era un momento bien triste, como me afecto y mi esposa, especialmente"

Michael Serna expresa con dificultad el sentimiento que le provoca recordar a su hija, Elisa Serna de 24 años, quien el 11 de noviembre de 2019 perdiera la vida mientras estaba internada en la cárcel de las colinas.

"No me gusta pensar en eso un momento. No debe que pasar a nadie, especialmente un hijo, un hija, como cuando oigan esas noticias, yo no puedo decir cómo sentimos."

Este mismo mes, la Fiscalía de San Diego, anunció presentaría cargos contra Danalee Pascua, 36, una enfermera que se suponía debía atenderla luego de que Elisa dijera a los oficiales que se sentía mal y quien hizo caso omiso a sus síntomas aún cuando se desvaneció en una celda frente a ella.

Su hermana señala que sin importar cual sea la circunstancia, nadie debe morir en en una cárcel, especialmente frente a quienes se supone deben estar ahí para cuidarte.

Activistas señalan que San Diego tiene el récord de cárceles con más muertes en los condados más grandes de todo California. Situación que ya originó una auditoría estatal para determinar qué es lo que está pasando en las cárceles del condado.

Especialmente enfatizan el hecho de que muchas de estas personas, aquellas consideradas no violentas, ni siquiera deberían estar encarceladas; pues es una forma de criminalizar la pobreza e indigencia.

"Yo tengo mucha tristeza por todas las familias, porque nosotros sabemos como ellos sentimos. Y siempre lo mismo esta pasando."