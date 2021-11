Intentó retirar más de $22,000 de cuenta bancaria fraudulenta en Florida, según la policía

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida enfrenta múltiples cargos criminales, tras intentar retirar miles de dólares de una cuenta que no le pertenecía y la cual había abierto de forma fraudulenta. de acuerdo a información oficial. Pero esto no es todo.

Cerca de 42,000 familias necesitarán alimentos y juguetes en estas festividades

Shannon Kurrie, de 56 años, fue a un banco en Chase en Winter Haven, del condado Polk la mañana de este lunes e intentó retirar $22,500 de una cuenta comercial. Sin embargo, cuando el personal bancario le entregó la planilla de retiro, Kurrie escribió los datos de una mujer de 75 años que vive en Texas.

No obstante, mostró una tarjeta de crédito y una identificación de Texas con su foto, pero con el nombre e información de la víctima.

Al no coincidir las firmas, el agente bancario le realizó una serie de preguntas que Kurrie no pudo responder y llamaron a la policía.

Desmantelan red de prostitución en franquicias de masajes en la bahía de Tampa

Kurrie no se daba por vencida y siguió proporcionando información falsa sobre ella, mientras que las autoridades contactaban a la víctima, quien expresó estar en Texas y envió sus datos para corroborar su identidad.

Finalmente, Kurrie informó a los oficiales su verdadero nombre y confesó haber abierto una cuenta comercial a nombre de la víctima, transfiriendo fondos desde la cuenta personal hacia la comercial para poder sacar su dinero.

Como si no fuera suficiente, al registrar las pertenencias de Kurrie, la policía halló una tarjeta de seguro social, una tarjeta de crédito y una licencia de conducir dentro de su bolso, de las cuales ninguna era de ella.

Winter, el famoso delfín "sin cola" está enfermo

Además, en su cartera había una pipa plateada con una bolsita con cocaína.

Kurrie fue detenida enfrentando cargos de hurto mayor, uso criminal de identificación personal, posesión de cocaína, posesión de parafernalia de drogas, posesión ilegal de 4 o menos identificaciones y entregar una identificación falsa a un agente de la ley. Fue ingresada en la cárcel del condado de Polk con una fianza de $8,500.

El Departamento de Policía de Winter Have hace un llamado a los ciudadanos que también podrían caer víctimas de este tipo de delitos, a solicitar su informe de crédito totalmente gratis en las 3 compañías que emiten dichos documentos crediticios a los consumidores, visitando la página web de la Comisión Federal de Comercio HACIENDO CLICK AQUÍ: consumer.ftc.gov y así detectar posibles actividades sospechosas que usted no reconozca o no haya realizado en sus cuentas bancarias.

Lamentablemente, muchas veces roban la identidad de las personas y personas inescrupulosas utilizan sus datos, perjudicándolo sin que usted se entere.

¡Cuidado con los dulces de Halloween! Niña de Florida se cortó mordiendo un chocolate

PUEDES VER TAMBIÉN:

VIDEO: Descubren oscura red de tráfico y crueldad animal tras robo de un perro en Florida