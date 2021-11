Juez prohíbe “Elf on the Shelf” para no presionar a los padres esta Navidad

(NOTICIAS YA).- Un juez de Georgia ha prohibido a todos los Elfos para esta Navidad en un intento por aligerar el trabajo de los padres de familia durante esta temporada; pero si los amas pueden seguir en tu casa.

La tradición navideña de “Elf on the Shelf”, que se originó con el cuento “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition”, se centra en el popular Elfo que los padres colocan en casa antes de Navidad para “monitorear” a sus hijos y saber quién se porta bien y quién se porta mal.

Se supone que el famoso elfo motiva a los niños a portarse lo mejor posible para asegurar su lugar en la lista de Santa Claus, pero ese trabajo extra en realidad recae en los padres de familia.

VIDEO: Rescatan a Santa tras quedar atorado en cableado eléctrico

Tras darse cuenta de un debate sobre “Elf on the Shelf” en redes sociales, el juez Robert D. Leonard II, juez principal del Tribunal Superior del condado de Cobb, decidió tomar el asunto en sus propias manos y prohibió a los elfos.

“¿Estás cansado de vivir en la tiranía de Elf on the Shelf? ¿No estás deseando que el Elfo se olvide de moverse y cause angustia emocional a tus hijos? Soy un servidor público y me encargaré de ti. Mi regalo a los padres cansados”, fue el mensaje del juez en Twitter.

El juez Leonard acompañó su mensaje con una orden, que él mismo redactó, en la que “destierra” a todos los elfos de los estantes, al menos solo en el condado de Cobb.

LEE: Esta Navidad, los juguetes serán más caros y difíciles de encontrar

Tired of living in Elf on the Shelf tyranny? Not looking forward to the Elf forgetting to move and causing your kids emotional distress? I am a public servant and will take the heat for you. My gift to tired parents.

P.S. - If you love your elf, keep your elf. No contempts. pic.twitter.com/JcqAOljbAS

— Judge Rob Leonard (@JudgeLeonard) November 4, 2021