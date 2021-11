Legislador republicano tuitea video en el que asesina a AOC

(POLÍTICA YA). – Un legislador republicano provocó indignación en las redes sociales después de que publicó un video animado alterado que lo muestra a él asesinando a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y blandiendo dos espadas al presidente Joe Biden.

Paul Gosar, representante de Arizona conocido por sus vínculos con múltiples grupos nacionalistas blancos, publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram una versión editada de los créditos iniciales de la serie de “anime” japonesa "Attack on Titan", en el que se muestra a sí mismo como el personaje principal que luego corta el cuello de un enemigo con la cara de Ocasio-Cortez.

Otra escena lo muestra volando por el aire, blandiendo dos espadas a un personaje con la cara de Biden.

Como parte del tuit inicial, Gosar preguntó: "¿Algún fanático del anime?"

https://twitter.com/RepGosar/status/1457493879003963398

De inmediato, el video generó la condena generalizada en las redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron de "grotesca" la publicación, y pidieron que se suspendan las cuentas de Gosar en Twitter e Instagram.

Más de media docena de demócratas y un republicano de la Cámara de Representantes, y decenas de críticos pidieron acciones contra el representante.

"Los republicanos radicales son peligrosos", escribió el representante demócrata Ted Lieu. "En lugar de quitarle las asignaciones del comité al representante Gosar, quien hizo una película animada de rapé que lo mostraba matando a otro colega, HouseGOP está estudiando eliminar las asignaciones de los miembros que votaron por el proyecto de ley de infraestructura creadora de empleos".

Radical Republicans are dangerous. Instead of stripping committee assignments from Rep Gosar who made an animated snuff film showing him killing another colleague, @HouseGOP is looking at stripping assignments from Members who voted for the jobs-creating infrastructure bill. https://t.co/F05GOjVosk

CONDUCTA DE ODIO

En el mensaje aparece ahora una nota de Twitter: “Este Tuit violó las Reglas de Twitter sobre conducta de odio. Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser de interés para el público que el Tuit siga siendo accesible”.

Instagram no parece haber tomado ninguna medida sobre el video y la compañía no respondió a la solicitud de comentarios de CNN el lunes por la noche.

En su respuesta al clip, Ocasio-Cortez tuiteó que un "miembro espeluznante" de la Cámara había "compartido un video de fantasía de él matándome".

"Y no enfrentará consecuencias porque el líder del GOP lo anima con excusas", agregó la legisladora de Nueva York.

So while I was en route to Glasgow, a creepy member I work with who fundraises for Neo-Nazi groups shared a fantasy video of him killing me

And he’ll face no consequences bc @GOPLeader cheers him on with excuses.

Fun Monday! Well, back to work bc institutions don’t protect woc https://t.co/XRnMAKsnNO

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 9, 2021