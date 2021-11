Se registró un operativo de película en Riverdale, Maryland

(NOTICIAS YA).- La noche del lunes los residentes de Riverdale, en Maryland, fueron testigos de un operativo policial, tipo de película, que fue cubierto en tierra y aire.

De acuerdo a las personas que estaban en la zona, cerca de las diez de la noche se escucharon muchas sirenas abiertas e incluso se escuchó helicópteros.

"Carmen", a quien le llamaremos así para guardar su identidad dijo que "un oficial con un rifle en la mano gritaba a todas las personas que residían cerca de la Policía de Riverdale que no salieran de sus casas ya que estaban buscando a unas personas sospechosas".

¿PERO QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

De acuerdo al reporte oficial de la Policía de Riverdale Park:

Los oficiales intentaron detener el vehículo pero el vehículo sospechoso huyó de la escena, intentando eludir a la policía.

Las autoridades realizaron estrategias para inhabilitar el vehículo que se detuvo en East West Blvd en Taylor Rd.

Por lo que los oficiales continúan buscando a los sospechosos. Autoridades piden ayuda a la comunidad que tenga información sobre este incidente, para que se comuníquen con el Departamento de Policía de Riverdale Park al 301-927-4343.

Recordaron a la población de no tomar acciones por ellos mismos ya que los sospechosos tienen reacciones que podrían poner en peligro la vida de las personas.

On 11/9/2021 at approximately 9:47 pm, officers observed a vehicle in the area of Riverdale Rd and 58th Ave in Riverdale Park who was suspected of being involved in a shooting. Officers attempted to stop the vehicle. The suspect vehicle fled the scene, attempting to elude police.

