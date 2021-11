"Siento que me voy a morir": la triste carta de niña pidiendo ayuda a su madre

(NOTICIAS YA).-Una niña de Argentina escribió una desgarradora carta donde relata el calvario por el que está pasando en la escuela y pide ayuda desesperada a su madre.

La niña, de 12 años, cursa el sexto grado de una primaria y escribió una reveladora carta de auxilio por el acoso escolar que no la deja vivir, de acuerdo con información de A24.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles”, empieza la nota donde confiesa la pesadilla tras sufrir acoso constante de sus compañeros de clase. "Porque no paro de temblar y no puedo respirar bien", continuó.

Según publica Carlos Paz Vivo, la madre de esta valiente niña reveló que su hija sufría ataques de pánico y lloraba constantemente tras ser víctima de acoso escolar.

Y que además tenía vómitos y fiebre cada que tenía que ir a la escuela.

Empezó a intuir que algo grave ocurría y encontró que sufría bullying desde marzo de 2021: “Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. Empezó a somatizar la angustia. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, dijo.

Citando al medio local, esto dice la nota completa:

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir. Ayúdame por favor. Te amo."

Tras leer las desconcertantes letras de su hija, la familia notificó a las autoridades de la institución sobre el caso de acoso escolar y las consecuencias que están afectando la salud psíquica y emocional de la niña.

“Le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares", relató la madre.

Aunque señalaron que la escuela “no dio ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”, según la publicación de La Voz.