Will Smith subió al edificio más alto del mundo y grabó todo en video

Con la llegada de su nueva serie de YouTube llamada 'Best Shape Of My Life', Will Smith ha comenzado a compartir algunos de los momentos más divertidos de su día a día, además de algunas pinceladas de intimidad que muestran su lado más vulnerable. Todo esto, mientras el actor intenta recuperar un estado físico adecuado.

Uno de los momentos más importantes en sus primeros dos episodios, es sin duda, la ascensión de Will Smith a la cima del Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo, compuesto por 160 pisos y una altura de 830 metros.

En el video, observamos la preparación física que el actor está atravesando para lograr una condición estable. De igual forma, vemos la logística y todo el camino que Smith tuvo que recorrer para llegar a la cima del edificio más emblemático de los Emiratos Árabes Unidos.

Durante el mismo rodaje, el actor también se sumergió en la piscina más profunda del mundo, la cual tiene 60 metros de profundidad y un sistema de filtrado que renueva el agua cada seis horas. Una instalación, que según aseguran sus constructores, es a prueba de errores, ya que cuenta con un circuito de 56 cámaras que todo el tiempo están atentas a los movimientos.

Esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood se enfrenta con una experiencia que no todo el mundo está dispuesta a afrontar. Con motivo de su cumpleaños número 50, el actor se lanzó al vacío en el Gran Cañon del Colorado desde un helicóptero. Su familia, Jada Pinkett Smith y sus tres hijos, Trey, Jaden y Willow, presenciaron el salto.

Cabe señalar que este tipo de acciones han servido como plataformas de ayuda social, ya que mientras han sido transmitidos, las personas pueden hacer donaciones a fundaciones de caridad.

"La cosa más emocionante y liberadora que he hecho en mi vida", aseguró en su momento el actor estadounidense, que ha compartido en varias ocasiones su percepción sobre los que significa el miedo en su vida y cómo el temor lo ha impulsado a seguir adelante.