Winter, el famoso delfín "sin cola" está enfermo

(NOTICIAS YA).- El adorable delfín que se hizo famoso a través de una película que narra la historia de su rescate, cómo perdió su cola y a quien se le diseñó una prótesis de la misma, ha mostrado malestar y un comportamiento diferente durante la última semana, de acuerdo a sus cuidadores en el Acuario de Clearwater, Florida. Se presume que esté sufriendo una infección gastrointestinal.

Winter, un delfín mular que fue rescatado en diciembre de 2005 en la Laguna Mosquito al sur de New Smyrna Beach, en la costa nacional de Cabo Cañaveral en Florida, vive en el Acuario de Clearwater desde ese momento y el equipo de cuidado notó que no era el mismo y no quería comer.

Sin embargo, sus cuidadores están vigilándolo de cerca y le están brindado atención de la más alta calidad.

Winter, ha sido motivo de inspiración para muchos luego de hacerse famoso por la película Dolphin Tales en 2011, de la cual también se publicó un libro. Otra película de Dolphin Tale fue lanzada el 12 de septiembre de 2014.

El gran trabajo de Kevin Carroll y Dan Strzempka de la Clínica Hanger, quienes nunca habían hecho una prótesis para un delfín, permitieron que luego de algunos meses, Winter contara con una cola auxiliar. Sin embargo, Winter no siempre usa su protésis.

Quienes lo visitan en el Acuario de Clearwater pueden verlo sin su cola y la deformidad que le ha generado en su cuerpo el no tenerla, al ejercitar otros músculos que no son los habituales para nadar como cuando tenía su cola.

Deseamos que este noble mamífero, ejemplo de fortaleza y supervivencia se recupere y pueda continuar siendo motivación para niños y adultos.

Update on Winter the Dolphin: last week members of our Animal Care Team noticed Winter wasn’t acting like her normal self and moved quickly to understand why. Initial tests suggest Winter may be fighting a gastrointestinal infection. Read more: https://t.co/luujAOzrz3 pic.twitter.com/vdNuWgFiy2

— Clearwater Aquarium (@CMAquarium) November 7, 2021