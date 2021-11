DHR Health dará inicio a pruebas clínicas avanzadas en cáncer

DHR Health ha sido aprobado como miembro de pleno derecho de SWOG Cáncer Research Network – que es la mayor organización de ensayos clínicos del Instituto Nacional del Cáncer.

Como miembro de pleno derecho, DHR Health ahora puede iniciar nuevos ensayos clínicos e innovadores para tratar el cáncer en varios órganos, además de dar atención clínica avanzada en el Valle de Río Grande.

En un comunicado de prensa enviado por la institución se informa que “En el Instituto de Investigación y Desarrollo de DHR Health, hemos estado investigando en el área de cáncer desde hace bastante tiempo. La mayor parte de nuestra investigación, hasta ahora, ha estado tratando de encontrar una detección temprana biomarcador de cáncer o para buscar moléculas o biomarcadores que nos puedan dar una idea de cómo es un fármaco trabajando en un paciente”. dijo el Dr. Sohail Rao, presidente y director ejecutivo de DHR Health Institute para Investigación y Desarrollo. “Dado que el cáncer sigue siendo una enfermedad esquiva y como miembro de SWOG, ahora puede iniciar ensayos clínicos innovadores basados ​​en inmunoterapia y marcadores genéticos con riesgo, estratificación y desarrollo de una estrategia de tratamiento más personalizada que sería más eficaz con efectos secundarios mínimos. También ayudará a mantener a los pacientes con cáncer aquí en el Valle del Río Grande durante el tratamiento, en lugar de que viajen a centros en Houston o San Antonio para participar en actividades similares juicios”. Agregó el Dr. Sohail Rao.

Además, indica que DHR Health proporciona el tratamiento contra el cáncer más avanzado aquí en casa. Cualquier paciente diagnosticado con cáncer es elegible para participar en el ensayo clínico de cáncer SWOG.

Acerca de SWOG:

Se explica que la organización SWOG (anteriormente Southwest Oncology Group) es una organización apoyada por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) que realiza ensayos clínicos de cáncer en adultos. Compuesto por más de 4000 investigadores del cáncer en más de 650 instituciones en los EE. UU. y Canadá, es uno de los grupos cooperativos de ensayos clínicos más grandes del NCI.

Las instituciones incluyen 24 de los centros oncológicos designados por el NCI, muchos centros médicos universitarios, instituciones privadas, y programas comunitarios de oncología clínica. SWOG fue creado por el NCI en 1956 como Southwest Cancer Grupo de estudio de quimioterapia (SWCCSG). Su propósito principal era estudiar la leucemia, un cáncer de la sangre que afecta principalmente a los niños. Luego, en 1958, el NCI ordenó al SWCCSG que incluyera el estudio de los cánceres en adultos y se crearon divisiones administrativas separadas para cánceres pediátricos y adultos. El nombre del grupo finalmente fue cambió a Southwest Oncology Group para reflejar su nueva misión. Aunque en sus primeras décadas la mayoría de SWOG

Para obtener más información sobre SWOG, vaya a este sitio web: https://www.swog.org/

DHR Health Institute for Research and Development lidera el camino para brindar innovaciones, opciones de tratamiento avanzadas de vanguardia para nuestros pacientes en la comunidad. Instituto de Investigación de Salud DHR and Development proporciona supervisión de la investigación clínica y traslacional en DHR Health - Edinburg, DHR Health -Brownsville, Starr County Memorial Hospital y todas las clínicas de Renaissance Medical Foundation. Aprender más, visite nuestro sitio web en http://www.dhrresearch.org.

Si usted quiere más información, comuníquese con el DHR Health Institute for Research and Development al (956) 362-3290

o visite https://dhrresearch.org/