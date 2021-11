Empresarios del Valle esperan que repunten las ventas con la reapertura de la frontera

Los negocios locales habían estado esperando por meses que se terminaran las restricciones hechas por el gobierno federal por el cierre de la frontera.

Ahora que ya pueden pasar los turistas los empresarios confían que las ventas empiecen a nivelar su economía, esperan que las ventas repunten esta temporada.

Desde la reapertura de los Puentes Internacionales se ha visto un mayor numero de personas en las tiendas y en la calle.

Las autoridades informan que durante el cierre fronterizo causado por la pandemia se perdieron billones de dólares por los mexicanos que ya no pudieron ingresar al país los cuales venían a comprar cosas. No hay que olvidar que los turistas son el punto clave para el Valle ya que vienen exclusivamente de compras, pero con el cierre de puentes los negocios se vieron sumamente afectados, incluso muchos de ellos desafortunadamente no pudieron seguir activos y han cerrado.

Tanto las autoridades como los empresarios esperan ver cambios favorables a partir de la reapertura de la frontera esto se ira viendo reflejado al terminar esta temporada navideña y ver como se va reactivando la economía en el Valle.