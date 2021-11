Madre centroamericana de Langley park pide ayuda para encontrar a su hija

(NOTICIAS YA).- Emelyn Juárez de 15 años de edad desapareció sin dejar rastro hace tres días, su familia pide ayuda de la comunidad para dar con su paradero pues teme que la menor se encuentre en peligro.

La familia Indica que la joven salió de su hogar para dirigirse a la escuela y hasta la fecha no ha regresado.

“Yo no sé que hacer estoy desesperada, siento morirme siento que ya no puedo más. Necesito que mi niña regrese a casa, yo ya no puedo más”, expresó Norma Jiménez, madre de la menor.

En medio de una gran angustia y desesperación esta madre centroamericana confiesa estar viviendo un calvario pues ya han pasado días desde la misteriosa desaparición de su hija.

“Perder a un hijo no es fácil, es como un arranque del corazón. Uno no puede hacer nada, no he descansado, no he dormido, llevo todo día y noche a buscarla pero no nada a las 4 de la mañana ya voy a buscarla si la veo”, agregó.

Esta familia expresa que al dolor y temor por la seguridad de la joven se le suma una gran impotencia pues aunque salen a buscarla no saben por dónde empezar ya que han escuchado versiones diferentes sobre la asistencia de Emelyn a la escuela el día que fue vista por ultima vez.

“Puede que esté en una posición que esté en manos equivocadas o no sé realmente es algo que nos tiene así la verdad que con muchas preguntas”, comentó la tía de Emelyn.

Las autoridades indicaron que la joven salió de su hogar ubicado en la cuadra 8000 de la avenida 15 en Langley Park el pasado lunes a eso de las 6:30 de la mañana.

“Me da pena porque mi niña no salía es bien ignorante. Estando en la casa mi niña es bien tranquila es bien problemática yo siempre andaba con ella, indicó la madre de la menor.

Es una situación que tiene a madres de la zona en alerta pues indican que situaciones como estas son frecuentes.

“En un pastel a mi hija le dieron droga y mi hija cayó en el hospital. Es bien duro ver a esta madre sufriendo es duro que el hijo de uno no aparezca como mamá yo amo a mis hijos y que me haga falta uno es difícil”, dijo una madre de familia de la zona.

Emelyn pesa aproximadamente 120 libras y mide 5 pies 7 pulgadas. Tiene el cabello largo color negro y los ojos marrones, fue vista por ultima vez con su uniforme escolar, una camisa blanca, pantalones caqui y zapatos negros.

Por su parte el departamento de la policía confirmó que el caso está siendo investigado y piden la colaboración de la comunidad con cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor. Si cuenta con información puede llamar al 1-866-411-8477.