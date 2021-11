Para prevenir el acoso, YouTube dejará de contabilizar los 'no me gusta'

(NOTICIAS YA).- El principal destino en línea para contenido de video ha dado un importante paso para proteger la salud mental de sus creadores de contenido.

YouTube informó que eliminará los conteos públicos de las reacciones de “no me gusta” que reciben los videos, representación física del rechazo o desagrado que causa un clip en particular para la audiencia.

De acuerdo con el sitio especializado CNET, la modificación comenzó a implementarse este miércoles a lo largo de la plataforma y de manera gradual.

El botón de “no me gusta” seguirá existiendo, pero el total de reacciones ya no será un dato público, sino que podrá ser consultado en privado solo por los creadores de contenido, de la misma forma que otras métricas.

Ahora, en lugar de ser una muestra abierta de desaprobación, la función servirá para hacer más precisas las recomendaciones de contenido o emitir una opinión de forma privada y directa.

Luego de una investigación, YouTube se percató que los creadores de contenido “pequeños” o con poca experiencia suelen ser blanco fácil de hostigamiento por parte de algunos usuarios.

El principal sitio de video explicó que eliminar esta función busca mejorar “la inclusión, respeto y seguridad” de su servicio, y asegura que es apenas una de varias acciones que está tomando para proteger a sus creadores del acoso.

“Nos enteramos durante el experimento que algunos de ustedes han usado el conteo público de ‘no me gusta’ para ayudarles a decidir si ver o no un video. Sabemos que tal vez no estén de acuerdo con la decisión, pero creemos que es lo correcto para la plataforma”, indicó YouTube en una entrada de blog.

Irónicamente, el video con más reacciones de “no me gusta” no pertenece a algún creador externo, sino que fue subido precisamente por la cuenta oficial de YouTube. Se trata del “YouTube Rewind” de 2018, un compendio de las tendencias del año, el cual cuenta con alrededor de 221 millones de vistas y 19 millones de “no me gusta”.

Los conteos públicos de “me gusta” y “no me gusta” son considerados por algunos investigadores como posibles herramientas para el acoso, además de ejemplificar cómo las redes sociales pueden repercutir negativamente en la salud mental.

Cabe destacar que, desde principios de este año, las populares plataformas sociales Facebook e Instagram ofrecen a todos sus usuarios la opción de ocultar sus conteos.