Salud mental y escasez de empleados motivó un día más de descanso en DPS para "Acción De Gracias"

(NOTICIAS YA).- Un día después de que Las Escuelas Públicas de Denver anunciaran que debido a la escasez de empleados tres planteles transicionarían a clases remota, funcionarios dieron otra noticia inesperada.

SCHOOLS CLOSED FRIDAY, NOV. 19: To show our appreciation of our community and allow families to take advantage of the #COVID19Vaccine now available to young children, we will start Thanksgiving break a day early. Learn more ➡️ https://t.co/Mw4IqDWQMV pic.twitter.com/qZOx9Nmatr

— Denver Public Schools (@DPSNewsNow) November 10, 2021