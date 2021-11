ALERTA AMBER NACIONAL: Buscan a niño de 1 año secuestrado en robo de vehículo en Georgia

(NOTICIAS YA).- La madrugada de este miércoles un menor de 1 año de edad fue secuestrado cuando estaba dentro de un vehículo frente a su casa en Clarkston, Georgia, activándose una Alerta Amber y su búsqueda a nivel nacional.

Blaise Barnett, fue raptado dentro de una Ford Explorer 2002 que robaron en la 1000 Montreal Road en Clarkston, Georgia, en frente de su vivienda cerca de la 1:00 a.m. de este 10 de noviembre, según informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

Aunque la camioneta donde Barnett fue raptado ya fue localizada cerca de las 11:00 a.m. de ese mismo día dentro de los condominios de Brannon Hills ubicados en Memorial College Avenue, el vehículo estaba desocupado.

Ni Blaise ni su asiento de seguridad estaban en la Ford Explorer, la cual está en poder de las autoridades para procesar pruebas.

