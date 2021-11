Emiten alerta de vientos de Santa Ana para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un incremento significativo en las temperaturas aumentará los peligros de incendios forestales en el área de San Diego, potencialmente a niveles casi críticos, durante el resto de la semana laboral, advirtieron hoy los meteorólogos.

Las corrientes más fuertes de aire seco se esperan a lo largo de este jueves y viernes de este a noreste y cerca de las laderas costeras locales de las montañas de la región y cañones, con ráfagas que alcanzarán velocidades de aproximadamente 45 millas por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Water vapor imagery shows our circulating area of high pressure coming ashore ↪️↩️ This system will stick around the next few days and bring us those Santa Ana's, warm weather, and that beautiful SoCal sun we all know and love ☀️😎 #CAwx #Sunshine pic.twitter.com/aDexLxsXWt

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) November 11, 2021